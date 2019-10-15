На конкурс «Лидеры России» по здравоохранению и науке поступило более 12 тыс. заявок

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15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 20:04  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится – но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

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          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не смотрел эти передачи

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              На конкурс «Лидеры России» по здравоохранению и науке поступило более 12 тыс. заявок

              15 октября 2019, 18:47

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              На участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» поступила 9 тыс. 91 заявка, еще 3 тыс. 384 заявки было отправлено по специализации «Здравоохранение» за первые 10 дней с момента старта третьего сезона проекта, сообщила наставник конкурса «Лидеры России», вице-премьер Татьяна Голикова.

              Всего с момента старта заявочной кампании на конкурс «Лидеры России» подано более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 стран мира.

              «9091 заявка по «науке». Это очень здорово! Значит, люди верят в те преобразования, которые будут происходить в науке в ближайшее время. Очень хочется, чтобы управленцы – победители конкурса «Лидеры России» – стали полноценными участниками этих изменений. Мы сформулировали очень серьезные направления работы, в которых требуются и нужны современные управленцы. В первую очередь, речь идет о таких мероприятиях национального проекта «Наука», как создание научно-образовательных центров мирового уровня. В рамках их функционирования предполагается развитие центров компетенций – будет сформирован кадровый резерв из не менее чем 1 тыс. 150 молодых руководителей. И в этом смысле, направление «Лидеров России», которое специализируется на подготовке управленцев в сфере науки, очень тесно связано с нацпроектом «Наука»», – сказала Татьяна Голикова.

              По словам Татьяны Голиковой, помимо создания 16 научно-образовательных центров в рамках нацпроекта «Наука» до 2024 года предполагается открытие еще 900 новых лабораторий, 30% которых будут руководить новые молодые управленцы. Победители конкурса «Лидеры России» по специализации «Наука» смогут повысить свою квалификацию в ведущих вузах страны и обязательно будут востребованы и поощрены назначениями на определенные руководящие должности в главных вузах и научных организациях, крупных корпорациях, а также получат управленческие позиции в профильном министерстве и в регионах, в которых реализуются программы развития НОЦ.

              Более того, победители и финалисты смогут стать членами Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию и участниками ежегодного Петербургского международного экономического форума и форума «Открытые инновации». Наставниками лучших Лидеров третьего сезона по специализации «Наука» будут члены совета при президенте по науке и образованию, ведущие российские ученые, государственные деятели и руководители крупных корпораций.

              Заместитель председателя правительства также рассказала о новой дополнительной специализации конкурса «Лидеры России» – «Здравоохранение». Как отметила Татьяна Голикова, в этой отрасли работает 3 млн человек. Количество же врачей-организаторов в общей численности занятых в данной сфере составляет всего лишь 0,7%. Тем временем сегодня министерство здравоохранения по поручению президента России уже приступило ко второму этапу модернизации первичного звена в здравоохранении. И здесь работа управленцев, тех, кто будет создавать обновленную систему в первичном звене, крайне важна.

              Наставниками специализации «Здравоохранение» на конкурсе «Лидеры России 2020» станут авторитетные и знаковые для страны специалисты в области охраны здоровья: выдающиеся врачи, управленцы, руководители главных медвузов России: министр здравоохранения Вероника Скворцова; глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль; академик РАН, Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия и другие известные врачи и управленцы в сфере здравоохранения.

              У победителей конкурса по специализации «Здравоохранение» появится возможность занять позиции главврачей и их заместителей, а также получить должности в Минздраве России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.

              Победителями конкурса в каждой из специализаций станут от 10 до 30 участников.

              В качестве наставника конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова выступает третий год подряд. И особенно она призывает к участию женщин.

              «Очень важно, чтобы как можно больше женщин участвовало в этом проекте и подавало заявки. Молодые женщины, женщины-управленцы и женщины, имеющие существенный стаж работы – весьма ответственно подходят к участию в конкурсе. Для многих участниц прошлых лет этот конкурс стал конкурсом переосмысления своей профессиональной ориентации. Они изменили подходы к профессии. Изменили место своей работы. Очевидно, для них это был новый вызов. Компетенции и возможности, которые представляет конкурс «Лидеры России», для большинства участников – это профессиональный поворот в судьбе», – подытожила Голикова.

              Запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 годов президент России, председатель набсовета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин поддержал 4 октября 2019 года на первом заседании АНО. Заявочная кампания продлится по 27 октября включительно.

              Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 самостоятельных проектов.

              Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.

              Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

              За два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тыс. (в 2017-2018 году было подано 199 тыс. заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тыс. заявок). Назначения на высокие позиции получили более 150 лидеров России: среди них двое стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров.

              Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не менее 5 лет. Для участников младше 35 лет достаточно иметь 2 года опыта работы на руководящей должности.

              Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Лукойл, Интер РАО, Русал, НЛМК, Роснефть, Русгидро, Сибур, Северсталь, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.


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