МВД отметило рост преступлений против половой неприкосновенности детей

В МВД сообщили, что за пять лет в России резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«У нас за 5 лет преступность против половой неприкосновенности несовершеннолетних возросла на 42%», – заявил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России МВД Вадим Гайдов, передает ТАСС.

Он также уточнил, что за 2018 год было зарегистрировано более 14 тыс. подобных преступлений, пострадавшими стали 11 тыс. детей. «Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое 12 – родителями», – сказал Гайдов, отметив, что «нужны кардинальные меры».

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ограничить использование интернета лицам, совершившим преступления против детей.