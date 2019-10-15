Траты россиян на отдыхе в ОАЭ оказались сопоставимы с товарооборотом двух стран

Во время отдыха в ОАЭ российские туристы тратят суммы, которые в совокупности сопоставимы с объемом товарооборота между Россией и Арабскими Эмиратами, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах в Абу-Даби.

«Арабские Эмираты – популярное направление для российских туристов. В прошлом году увеличение составило 23%. По оценке российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 млрд долларов, что сопоставимо с объемом нашего товарооборота», – передает слова Путина РИА «Новости».

По итогам 2018 года ОАЭ оказались в списке быстрорастущих направлений для российских туристов.

Во вторник президент России работает в ОАЭ.