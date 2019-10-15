Леонова похоронили с почестями на кладбище в Мытищах

Космонавта Алексея Леонова, совершившего первый выход в открытый космос, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

В ходе церемонии военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произвели трехкратный траурный салют, передает ТАСС.

Напомним, в ходе прощания с Леоновым в зале с телом был выставлен почетный караул.

Проститься с Леоновым приехала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, последний оставшийся в живых космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов, заместители министра обороны Дмитрий Булгаков и Николай Панков. А также американский астронавт Томас Стаффорд, с которым Леонов подружился в ходе миссии «Союз-Аполлон».

Напомним, 11 октября советский космонавт Алексей Леонов скончался на 86-м году жизни, в прессе сообщали, что в последнее время он постоянно находился в больнице после операции на ноге.