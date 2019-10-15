Следователи в Подмосковье начали розыск проникшего в квартиру к ребенку педофила

В городском округе Мытищи ведется расследование дела по изнасилованию 11-летней девочки, сообщает Главное следственное управление СК по Московской области.

«Предварительно установлено, что 14 октября 2019 года неизвестный мужчина в маске обманным путем проник в квартиру по месту проживания девочки, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», на данный момент проводится комплекс следственных действий, следователи устанавливают личность преступника.

Напомним, в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась. В пятницу девочку нашли задушенной. Местные жители требовали немедленной расправы над предполагаемым преступником.

Задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления и дал признательные показания.

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