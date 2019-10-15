Роскачество проверило СВЧ-печи

Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран веерно исследовало микроволновые печи, сообщили в организации.

«По итогам испытаний эксперты Роскачества не констатировали прямой зависимости эксплуатационных свойств СВЧ-печей от их типа, цены или бренда. Также специалистам не удалось сделать вывод, что микроволновки какого-то одного бренда справляются на «отлично» со всеми тестами, входящими в программу испытаний. ... Самая дорогая микроволновка, принявшая участие в исследовании, показала не лучший результат, например, в испытаниях удобства. Между тем, высокие баллы в общем зачете получили бытовые приборы среднего ценового диапазона», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там отметили, что испытания по 154 показателям прошли 55 моделей от 16 брендов.

Все СВЧ-печи прошли тест на утечку микроволнового излучения и испытания на электробезопасность, а вот нормы по нагреву в режиме гриля не выдержали дверцы пяти микроволновок. Результаты самых удобных и неудобных микроволновок различаются на 2 балла, а по показателю шума наиболее громкими и тихими стали по три модели.

В процессе проверки специалисты размораживали фарш, подогревали обед, размораживали и подогревали пиццу, испытывали режим «гриль» с помощью тостов, готовили курицу, пиццу и пекли пирожные. Как рассказали в Роскачестве, энергоэффективность микроволновки определяли с помощью нагрева одного литра воды и последующим измерением ее температуры.

«Согласно результатам испытания, меньше всего энергии потребляют микроволновые печи следующих моделей: Bosch BFL520MS0, Whirlpool MWD 120 WH, Bosch HMT72M420R, Gorenje BM171E2XG и Candy CMXC 30 DCS, а больше всего энергии – Panasonic (NN-K37HBMEPG и NN-DS596MEPG) и LG MH-6535GIB», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале октября специалисты Роскачества составили рекомендации по правильному использованию пластиковой посуды.