Стал известен размер пенсии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев получает пенсию 50 тыс. рублей в месяц, рассказал организатор концертов исполнителя Сергей Лавров.

«Это небольшие деньги. Это в месяц где-то тыс. 50 рублей», – заявил Лавров в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Отметим, что средний размер назначенных пенсий в России за июнь 2019 года составил 14 тыс. 168 рублей.

Напомним, в сентябре были названы размеры пенсий российских знаменитостей. Так, например, пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР, певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России, а телеведущий и зоолог Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тыс. рублей в месяц.