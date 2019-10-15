Во вторник синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 11 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. Во второй половине дня температура воздуха упадет до плюс 10 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, северный, силой 2-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.