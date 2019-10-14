Иран заявил о доказательствах ракетного удара по танкеру в Красном море

У Тегерана есть доказательства, что иранский танкер Sabiti подвергся ракетной атаке, заявил президент страны Хасан Роухани.

«Детали этих ракет остались внутри танкера, и они изучаются», – пояснил президент, передает ТАСС со ссылкой на гостелевидение страны.

Он также заверил, что у Тегерана есть видео нападения на танкер, на котором зафиксировано, как ракеты запустило другое судно.

«Это было нападение извне, то есть лодка запустила несколько ракет, из которых по меньшей мере две ракеты попали в наш танкер. На данный момент ясно, что по танкеру попали ракеты, на нем была камера, которая снимала это. По изображениям полностью понятно, с какой стороны полетела ракета, как она попала», – сказал Роухани, передает РИА «Новости».

В пятницу стало известно о взрыве на танкере Sabiti, принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. В Иране считают, что атака в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии. При этом Эр-Рияд отрицает свою причастность к атаке на танкер.