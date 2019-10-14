Транспортный самолет Ил-76 совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге транспортный самолет Ил-76 совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика невыхода шасси.

«Самолет Ил-76 совершил аварийную посадку из-за того, что сработал датчик невыхода шасси», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли региона.

«Грузовой самолет Ил-76 в 17.20 (15.20 мск) благополучно приземлился в аэропорту Кольцово. Аэропорт работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – добавили в пресс-службе воздушной гавани.

10 октября в «Кольцово» военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку из-за повреждения шасси.