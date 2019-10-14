Медведев раскритиковал губернаторов за медленное строительство яслей

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по нацпроектам раскритиковал губернаторов за то, что строительство яслей ведется недостаточными темпами.

«Деньги в бюджете на эти цели заложены и заложены немаленькие. На этот год это почти 65 млрд рублей. Есть регионы, где все строится хорошими темпами, но есть и проблемы. Всего в 2019 году создано 25 тыс. мест, сейчас это меньше трети запланированных на этот год», – передает его слова ТАСС.

В августе 2018 года поручил полностью решить проблему нехватки мест в яслях до 2021 года.

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