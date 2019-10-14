Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»

Обсуждения темы Крыма в «нормандском формате», как предложил украинский лидер Владимир Зеленский, не будет, этот вопрос закрыт, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи. Этот вопрос был закрыт в свое время. Причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо всем известна. Каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума.За это проголосовали 96% участников.

Киев отказался признавать итоги референдума, считая его «оккупированной» территорией.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно.