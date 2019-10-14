Стартовал прием работ на конкурс РГО «Самая красивая страна»

Прием работ на фотоконкурс «Самая красивая страна» стартует в понедельник. В этом году Русское географическое общество (РГО) учредило две новые номинации для участников и приз зрительских симпатий, сообщила пресс-служба РГО.

«14 октября начинается прием работ на VI фотоконкурс Русского географического сообщества «Самая красивая страна» – самый масштабный российский фотоконкурс дикой природы. В нем участвуют десятки тысяч человек – как профессионалов, так и любителей. За пять лет существования на конкурс поступило более 440 тыс. снимков», – передает ТАСС сообщение РГО.

В этом году помимо традиционных номинаций конкурса, таких как «Пейзаж», «Дикие животные», «Россия с высоты птичьего полета», появятся несколько новых. Среди них, например, номинация «Живой архив»: ее участникам предложат сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX-первой половины ХХ века. Более 400 исходных фотографий для этой номинации подобраны в архивах РГО, а также партнеров конкурса – информационного агентства ТАСС и Российского государственного архива кинофотодокументов. Также появится номинация «Фотопроект», в рамках которой принимаются серии фотографий (от четырех до 10 работ), объединенные общей темой или изобразительным решением. В рамках конкурса в этом году также учрежден приз зрительских симпатий. Его обладателя выберут путем прямого голосования в интернете.

В жюри конкурса войдут президент РГО Сергея Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, известные фотографы Сергей Горшков, Сергей Берменьев и другие.

Прием работ на конкурс «Самая красивая страна» продлится до 31 января 2020 года. Победители фотоконкурса получат по 250 тыс. рублей.