Премьер-министром Абхазии назначен Валерий Бганба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о назначении Валерия Бганба премьер-министром республики.

«Назначить премьер-министром Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича», – говорится в указе президента.

Премьеру поручено представить в установленном законом порядке предложения по структуре и персональному составу кабинета министров Республики Абхазия.

Бганба занимал должность главы правительства с 18 сентября 2018 года.