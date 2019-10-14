В Приангарье объяснили видео с привязанным к забору цирковым медведем

Жителей города Бодайбо Иркутской области возмутило видео с гималайским медведем из передвижного цирка, которого привязали к забору около поликлиники. Однако главный врач районной больницы Денис Огбуз опроверг жестокое обращение с животным.

«Весь этот скандал высосан из пальца. Действительно привязали медведя к заграждению, к забору, который отделяет территорию поликлиники от всей основной территории. Кому-то в голову пришло представить это территорией районной больницы, якобы там разместили цирк, привязали медведя, издеваются над ним. На самом деле ничего подобного нет и не было», – цитирует телеканал «360» врача.

Огбуз отметил, что цирк-шапито разместился на площадке общего пользования между больницей и городским парком. Это место было согласовано с администрацией города и района.

«Не очень умные люди привязали медведя на пять минут, это попало в кадр, и выложили в YouTube. Дальше – понеслось», – добавил он.

Главврач также подчеркнул, что над медведем никто не издевался, хищник хорошо себя чувствовал и был очень упитанным. «Этих циркачей проверили кто только мог: и прокуратура, и ветеринарные службы, и пожарные службы. Все сказали, что никаких нарушений нет», – рассказал Огбуз.

Ранее жители города Бодайбо потребовали прекратить деятельность передвижного цирка, который приехал в Приангарье с гастролями. В Сеть попало видео, на котором дрессированного медведя привязали к ограде районной больницы и оставили его там. Выяснилось, что администрация Бодайбо отказала цирку в размещении на городской территории, так как у организаторов представления отсутствуют необходимые ветеринарные документы. После этого цирк разместился на территории больницы, которая находится в областном подчинении.

Ранее результаты опроса ВЦИОМ показали, что более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% против этого.