Названы негативные последствия работы в офисе

Специалисты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали негативные последствия работы в офисе. Наиболее опасными являются развитие заболеваний сердечно-сосудистой и нервной системы.

По мнению экспертов, офисная работа отличается напряженностью, ненормативным графиком работы, неблагоприятными условиями труда, а работники часто испытывают стресс, передает RT.

Существует много факторов, которые негативно сказываются на офисных работниках, в частности плохое качество воздуха. Это связано с недостаточным воздухообменом и скученностью коллектива.

Последствиями офисной работы во многих случаях становятся: невротизм, повышенная тревожность, эмоциональное перенапряжение. У мужчин также вероятно снижение репродуктивных функций, у женщин – гинекологические заболевания.

Также специалисты напомнили, что одной из актуальных проблем является профессиональное выгорание, которое в дальнейшем отражается на качестве работы и жизни человека.

В качестве снижения вероятности последствий специалисты рекомендуют не менее одного раза в час устраивать активную разминку, восстанавливать водно-солевой баланс чаем или другим полезным напитком, принимать препараты с витаминами E и D, а также магний B6, которые помогут легче переносить стрессовые ситуации.

Ранее психолог назвала способы, как избежать эмоционального выгорания.