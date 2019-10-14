Нефть подешевела после ощутимого роста на предыдущей неделе

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром снижаются в рамках коррекции после роста по итогам прошлой недели более чем на 3%.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,51% – до 60,2 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,59%, составив 54,38 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение стоимости сырья обусловлено коррекцией после уверенного роста на предыдущей неделе. При этом в пятницу рост цен на нефть превышал 2% на фоне опасений за поставки сырья с Ближнего Востока.