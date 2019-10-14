В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 9 градусов тепла. Во второй половине дня воздух прогреется до плюс 13 градусов, ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.