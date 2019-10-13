На сигнал бедствия атакованного иранского танкера никто не ответил

Ни одно морское управление региона не отреагировало на сигнал бедствия иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, сообщила организация портов и судоходства Ирана.

«Ни одно региональное морское управление не ответило на призывы о помощи со стороны танкера Sabiti», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

В организация портов и судоходства Ирана подчеркнули, что это противоречит и нарушает международные требования, а также гуманитарные принципы.

Уточняется, что танкер подал 16 сигналов бедствия, однако ответа не последовало. После этого было направлено письмо с сообщением об атаке в морские спасательные координационные центры Египта и Судана, а также в порт Джидда Саудовской Аравии.

Кроме того, руководство иранского порта «Бендер Аббас» звонило в порт Джидда и повторно сообщало об инциденте, но руководство Джидды заявило, что сигналов бедствия не получали.

В пятницу стало известно о взрыве на танкере Sabiti , принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. В Иране считают, что атака в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии. При этом Эр-Рияд отрицает свою причастность к атаке на танкер.