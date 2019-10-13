В Москве прошел фестиваль «Белая трость» для детей с проблемами зрения

Благотворительный фестиваль незрячих детей «Белая трость» прошел в Москве в воскресенье, 13 октября.

В нем приняли участие как юные исполнители с проблемами со зрением, так и звезды отечественной музыкальной сцены: Валерий Меладзе, Алсу, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На фестивале выступили музыканты и певцы из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и с Украины.

«Этот фестиваль несет какой-то невероятный заряд добра. И это сразу чувствуется, когда выходишь на сцену. А здесь уже заряжены очень искренними эмоциями», – отметила певица Валерия.

Фестиваль «Белая трость» в 2019 году отметил свое 10-летие. Мероприятие организовано совместно с Национальной федерацией слепых (National Federation of the Blind), которая объявила 15 октября Международным днем белой трости – символа незрячего человека.

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» оказывает поддержку детям с ограниченными возможностями здоровья, дает им возможность проявить свой музыкальный талант и выступить на одной сцене с известными артистами.

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проводится Благотворительным фондом Дианы Гурцкая «По зову сердца».

Проект получил президентский грант 38,8 млн рублей.