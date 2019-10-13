Саудовская Аравия заявила о непричастности к атаке на иранский танкер

Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

«Конечно, нет, мы не ведем себя подобным образом», – приводит его слова РИА «Новости».

Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия обвиняет Иран в атаке по своей нефтяной инфраструктуре, «потому что это были иранские дроны и иранские ракеты». По его словам, атака была осуществлена «с севера, а не с юга».

Саудовский министр добавил, что расследованием атаки дронов в настоящее время занимаются в ООН.

«Но мы не ведем себя подобным образом», – повторил аль-Джубейр.

В пятницу стало известно о взрыве на танкере Sabiti , принадлежащем национальной нефтяной компании Ирана. В Иране считают, что атака в Красном море могла быть терактом. Танкер был поражен двумя ракетами примерно в 60 милях (почти 100 километров) от порта в Саудовской Аравии.

Иранские власти сообщили, что взрыв на танкере произошел в результате двух нанесенных ударов.