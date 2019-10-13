Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой

В воскресенье, 13 октября, несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

В воскресенье у храма апостолов Петра и Павла собрались сотни жителей Саратова, чтобы попрощаться с девочкой, некоторые пришли с детьми. Многим не хватило места в храме и они остались снаружи, передает ТАСС.

Во время обряда отпевания в храме присутствовали родственники девочки, ее одноклассники, председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, глава Саратова Михаил Исаев, вице-губернатор – председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин. Многие пели слова молитвы вместе со священнослужителями, почти все принесли с собой цветы.

После отпевания в храме началось прощание. Похороны девочки состоятся на Сторожевском кладбище в Саратове.

Напомним, в четверг в Саратове было обнаружено тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла в школу и не вернулась. В пятницу девочку нашли задушенной. Местные жители требовали немедленной расправы над предполагаемым преступником.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве, суд арестовал его.

Во ФСИН рассказали, чем подозреваемый в убийстве школьницы привлек внимание психологов.