Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидает облачность, небольшой дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве будет 12–14 градусов, по области – 10–15 градусов. Ветер западный, 6–11 метров в секунду, местами порывы до 15.

Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура будет 3–8 градусов.