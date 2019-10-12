МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»

НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Выступая на парламентской ассамблее НАТО, министр обвинил в Россию в агрессивном поведении в связи с присоединением Крыма, кибератаками, отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил о «многократных нарушениях» Россией договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности.

«Нам нужен такой подход, который обеспечивает возможность для улучшения отношений с Россией, если и когда Россия продемонстрирует, что настроена серьезно, что она хочет и может сотрудничать в интересах поддержки международного законодательства, а не его подрыва», – отметил Рааб.

Также британский министр добавил, что НАТО должно адаптироваться к российской «агрессии, враждебности и нарушению международного законодательства».

Напомним, в марте прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к произошедшему, а также обвинения в нарушении условий ДРСМД и кибератаках.

В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена работать над разработкой ракет малой и средней дальности, поскольку такие ракеты уже появились в США.