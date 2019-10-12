Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по операции Турции в Сирии

Москва выступила против американского заявления в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Накануне члены Совбеза ООН обсуждали действия Анкары в соседнем государстве, однако итоговый документ принят не был. На заседании в субботу рассматривался американский вариант заявления, в котором Вашингтон выразил обеспокоенность турецкой операцией в Сирии. В проекте члены Совета Безопасности ООН призывают турецкие власти прекратить военные действия на сирийской территории. Кроме того, в документе содержался призыв подключить дипломатические каналы для решения вопросов безопасности, беспокоящих турецкую сторону.

Операция Турции в документе характеризуется как вторжение.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. В тот же день президент России Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом, в ходе которых призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы избежать ущерба урегулированию сирийского кризиса.

США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.

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