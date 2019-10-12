Генштаб ВСУ повысил боеготовность воинских частей

Боеготовность военных частей Вооруженных сил Украины усилят в преддверии праздников Покрова и Дня защитника Украины – до 14 октября, сообщила пресс-служба генштаба ВСУ.

Боеготовность повысят в течение выходных и праздничных дней «в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач», передает РИА «Новости».

Также будет усилена охрана военных объектов, «дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме».

«Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами», – говорится в сообщении.

Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник – День защитника Украины, который празднуется 14 октября.