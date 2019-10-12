Жилой дом сдвинулся со свай в Салехарде

Порядка 40 человек были эвакуированы из многоквартирного дома в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) – в ночь на субботу здание сместилось со свай, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Информация об инциденте поступила в 00.15 (22.15 мск). В доме, по данным МЧС, живут 37 человек, в том числе шесть детей, передает ТАСС.

«Через четыре минуты спасатели прибыли на место происшествия. Пожарно-спасательными подразделениями спасено восемь человек, из них трое детей. В 00.25 (22.25 мск) остальные жильцы были экстренно эвакуированы в автобус, предоставленный городским автопредприятием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент люди размещены в гостинице, пострадавших нет.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в доме на 16 квартир зарегистрированы 49 человек, но проживает 35. Им будет предоставлено жилье из маневренного фонда.

Дом в даннйы момент оцеплен полицейскими, жильцы смогут вернуться только после полного обследования здания.

Известно, что здание было построено в 1977 году.