«Вертолеты» России обсудили в КНР новые поставки Ми-171А2 и «Ансат»

Холдинг «Вертолеты России» в рамках участия в Пятой международный вертолетной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с партнерами из КНР по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», заявил представитель холдинга.

Представитель «Вертолетов России» сообщил, что были проведены «встречи с традиционными и новыми китайскими заказчиками российской вертолетной техники», в ходе которых «обсуждались новые перспективные проекты на поставку вертолетов Ми-171А2 и «Ансат», передает РИА «Новости».

Он отметил, что «учитывая опыт поставки и эксплуатации вертолетов российского производства в Китай, наиболее привлекательны для китайского рынка вертолеты Ми-171 с двигателями ВК-2500, Ка-32А11ВС, Ми-26ТС».

Ранее сообщалось, что Китай получил первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500.

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