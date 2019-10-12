США и Турция обменялись угрозами

Глава американского государства Дональд Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями. Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой заявил, что в этом случае Анкара предпримет ответные меры.

Как заявил Трамп, санкции введут, если Анкара позволит себе «что-то, чего она не должна делать». При этом президент США уточнил, что речь идет о таких санкциях, которые прежде вводились в отношении «лишь нескольких стран», передает ТАСС.

Руководитель минфина США Стивен Мнучин заявлял, что Трамп предоставит министерству широкие полномочия для антитурецких санкций, передает РИА «Новости».

Аксой в ответ подчеркнул, что его страна «борется с террористическими организациями», представляющими «угрозу» нацбезопасности Турции. В МИД Турции заверили, что «борьба будет продолжена решительно».

Анкара призвала не сомневаться в том, что готова «ответить в соответствии с полной взаимностью» на «каждый шаг», предпринятый против Турции.

Напомним, появилась информация о том, что позиции сил США в Сирии оказались под обстрелом со стороны Турции.

Накануне в Госдепе заявили, что США могут применить санкции, если Турция в ходе своей операции на территории Сирии устроит этнические чистки и обстрелы мирных граждан.

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