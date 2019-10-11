Российские гимнасты завоевали золото и серебро на ЧМ по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль на чемпионате мира в индивидуальном многоборье.

Другой россиянин Артур Далалоян завоевал серебряную медаль на ЧМ, передает ТАСС.

Соревнования по спортивной гимнастике проходят в городе Штутгарт, в Германии.

Нагорный набрал 88,772 балла в решающий день соревнований, это золото стало первым в его карьере, сообщает РИА «Новости».

Далалоян набрал 87,165 балла, бронзовую медаль взял украинский атлет Олег Верняев (86,973 балла).

Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории завоевала золото чемпионата мира в командном многоборье.