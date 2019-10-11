Ветеринара в Тольятти будут судить за поставку военным зараженного мяса

Главный специалист тольяттинской станции по борьбе с болезнями животных государственного учреждения «Самарское ветеринарное объединение» пойдет под суд по обвинению во взяточничестве, сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

«По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год обвиняемый неоднократно получал взятки в виде денежных средств на общую сумму более 722 тысяч рублей за оформление и выдачу ветеринарно – сопроводительных документов на реализуемую продукцию, без проведения осмотра и идентификации продукции животного происхождения», – говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

В результате действий специалиста в воинскую часть была поставлена зараженная партия говядины.

«Кроме того, в результате действий обвиняемого, партия говядины в количестве 988 килограмм была поставлена через в воинскую часть по результатам исследования которой установлено наличие в продукции бактерий «Listeria monocytogenes», что создало реальную угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей», – уточняется в сообщении.

Всего специалисту предъявлены обвинения в совершении четырех преступлений по статье 290 УК (получение взятки) и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в федеральный суд для рассмотрения по существу.

В феврале у 26 кадетов Суворовского училища в Ульяновске был диагностирован эхинококкоз. Причиной заражения, как предполагалось, могло быть некачественное питание, которым обеспечивают училище.