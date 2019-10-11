Пропустившего пассажира с пистолетом сотрудника «Шереметьево» отстранили от работы

Пропустившего пассажира с травматическим пистолетом сотрудника «Шереметьево» отстранили от обязанностей до окончания расследования, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Согласно полученной информации, мы можем сделать предварительные выводы о том, что причиной возникновения данной ситуации послужило нарушение сотрудником безопасности стандартов досмотра», – сообщили в «Шереметьево», передает РИА «Новости».

После инцидента в аэропорту нашли сотрудника, проводившего досмотр пассажиров этого рейса, его отстранили до завершения расследования. Также в «Шереметьево» усилили контроль за работой инспекторов досмотра. Для сотрудников, участвующих в обеспечении безопасности, провели дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра, добавили в пресс-службе.

Напомним, рейс Москва – Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет.

Момент проноса пистолета в «чистую зону» Шереметьево попал на видео, которое затем опубликовали СМИ.