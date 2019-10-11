Посол России в Минске собрался брать уроки белорусского языка

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что планирует брать уроки по изучению белорусского языка.

«Пока я определился с тем, что как минимум пять-семь уроков обязан взять, чтобы понять, как организован... белорусский язык, в чем есть различия по сравнению с русским», – сказал Мезенцев, передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что сделал визитки на белорусском, и на примере своей фамилии выучил одно из правил языка.

«Сделав визитку на белорусском языке, я хорошо знаю, во втором слоге, если он безударный, «е» меняется на «я». В своей фамилии я ее (букву) уже поменял», – пояснил посол.

Напомним, Дмитрий Мезенцев сменил на посту посла Михаила Бабича. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что стало причиной смены диппредставителя России.