Момент проноса пистолета в «чистую зону» Шереметьево попал на видео

Момент досмотра багажа мужчины в Шереметьево, который пронес на борт травматический пистолет, попал на камеру видеонаблюдения, его опубликовали СМИ.

В ролике, опубликованном Первым каналом, мужчина прошел в здание аэропорта и не вызвал никаких подозрений, после чего он прошел в так называемую «чистую зону».

Его багаж досмотрели через сканер, а после попросили показать ручную кладь более подробно, после чего пропустили.

Сотрудники рейса изъяли у мужчины пену для бритья, а оружие нетипичной формы могли принять за электробритву, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мужчина путешествовал с семьей и проходил досмотр в обычном порядке. Сотрудники изъяли у него из багажа баллон с пеной для бритья. Бесствольный пистолет «Стражник» не привлек их внимания, так как на сканере выглядит, как электрическая бритва», – уточнил собеседник.

Напомним, рейс Москва – Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того, как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет.

После этого мужчину доставили в дежурную часть, где было установлено, что с лицензией на оружие у мужчины все в порядке.

Проверки по факту инцидента проводят Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и столичная межрегиональная транспортная прокуратура.