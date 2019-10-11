Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 10–12 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 7 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в пятницу днем температура будет колебаться в пределах 8–13 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.