Чем современные матрасы отличаются от старых спальных аксессуаров?

Матрасный сегмент рынка – один из наиболее активно развивающихся. Согласно данным Росстата за 2017-2019 года, ежегодный объем выпуска продукции и продаж матрасов в России стабильно растет, а это значит, что потребители интересуются культурой и здоровьем сна.

Причина растущего интереса очевидна. Современный матрас, даже бюджетной ценовой категории, заметно отличается от старых спальных аксессуаров на основе ватина, пуха или поролона. Отличается и внешне, и эксплуатационными характеристиками.

Правильная поддержка тела

Первое отличие современных спальных аксессуаров – это возможность поддерживать тело спящего человека в правильном, здоровом, естественном положении. «Эффекта гамака» или «волны» удается избежать благодаря использованию упругих эластичных наполнителей (ППУ повышенной плотности), жестких материалов (кокос, войлок), а также независимых пружинных блоков. Предлагают такие матрасы Орматек и ряд других отечественных фабрик.

Точечная реакция на давление

Независимые пружинные блоки в отличие от мягких наполнителей или зависимого блока типа «Боннель», реагируют на давление на поверхности по одной. Это значит, что матрас не провисает и не меняет угол наклона по всей площади, когда вы на него ложитесь. Количество, диаметр пружин, их форма могут быть различными – от классических до «песочных часов» или двойных.

Натуральные наполнители

Кроме уже упомянутого ППУ или кокосовой койры в современных матрасных изделиях средней и верхней ценовой категории производители используют натуральный латекс, материалы с эффектом памяти, массажные пены, наполнители с антисептическими и другими уникальными свойствами. Таким образом, удается не только повысить непосредственный комфорт сна, но и исключить появление пылевых клещей, грибков и сырости, заметно повысить срок службы изделия.

Больший срок службы

Некоторые фабрики дают на свои изделия многолетнюю гарантию (при условии покупки защитного чехла и соблюдений правил эксплуатации). Если вы правильно выбрали модель матраса с учетом вашего веса, то среднестатистическое изделие может прослужить минимум 5 лет, а изделия из качественных натуральных наполнителей – 15-25 лет.

Привлекательная стоимость

Один из ключевых факторов, влияющих на повышение потребительского спроса – это грамотная маркетинговая политика производителей. Консолидация производств на территории страны, широкий выбор матрасов, от «дачных» и недорогих до премиум класса, быстрая доставка и возможность заказа нестандартных матрасов – все это сказывается на интересе целевой аудитории.

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