Эксперт: За отказ дать Донбассу автономию Украину могут выгнать из «Минска»

Если Киев не продлит действие закона об особом статусе Донбасса, который формально действует до Нового года, его и теоретически могут выгнать из «нормандской четверки» – за нарушение Минских соглашений. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя заявление президента Зеленского о том, что Украина может покинуть Минский формат.

«Сегодня Зеленский работал очень долго – это продолжалось больше девяти часов, я думаю, это просто усталость и оговорка, не более того. Тайминга у «нормандской четверки не существует», – сказал политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время «пресс-марафона» в четверг Владимир Зеленский заявил, что если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера» до Нового года, то она потеряет минский формат. «Это автоматически произойдет. И тогда мы можем остаться один на один с Россией», – предупредил президент.

Ранее Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», после чего радикалы начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Как напомнил Баширов, закон об особом статусе Донбасса «действует до конца года», после чего он «должен быть или пролонгирован, или прекратить свое существование».

«Во время пресс-конференции Зеленский устал и начал смешивать тайминг и суть: если они не пролонгируют даже тот закон об особом статусе, который был принят при Порошенко, рухнет вся система договоренностей, которая нарабатывалась в нормандском формате. Для Украины это будет просто международная катастрофа. Потому что после этого через несколько месяцев Европа начнет снимать санкции с России, у нее исчезнут последние основания для того, чтобы их пролонгировать. Они и так были достаточно зыбкими, но сейчас появится факт, что Украина отступает от достигнутого. Пусть даже этот закон был принят и не действовал, пусть даже он не устраивал ни НР и ни ДНР, но он был. А после 1 января получится, что его нет», – подытожил Баширов.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин убежден, что Зеленский сейчас вынужден оправдываться перед народом, ведь «за него проголосовали как за президента, который обеспечит мир» и он может обеспечить его только с помощью предоставления особого статуса региону.

Политик подчеркнул в разговоре с газетой ВЗГЛЯД, что ключевой задачей для Зеленского остается завершение конфликта через предоставление жителям гарантий безопасности, а также особых прав.

Комментируя обещание Зеленского утвердить закон об особом статусе Донбасса и при этом не предоставлять ему автономии, Волошин напомнил, что регион прошел через кровавую войну – и после всего этого «только наши пришибленные нацики могут отказать ему в особых правах».