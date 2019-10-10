Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»

На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.

Конструкторы уверяют, что их модель сможет превзойти обычную вертолетную технику по летным характеристикам.

Так, они обещают, что аппарат сможет достигать максимальной скорости в 650 км/ч, пишет «Российская газета».

При этом зарубежные эксперты отмечают, что прежние попытки создать аппарат в форме «летающей тарелки» провалились.

Эксперты сомневаются в том, что китайская разработка станет популярной.