Школьник с прической Ибрагимовича открыл футбольный матч Россия – Шотландия

Школьник из Сосновоборска Прохор Ильиных, которому школа запрещала носить прическу в стиле футболиста Златана Ибрагимовича, сопровождал главного судью футбольного матча Россия – Шотландия при выходе на поле «Лужников».

В «Лужниках» проводится отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года, пишет «Москва 24».

Накануне школьник посетил тренировку сборной России в Новогорске и встретился с Артемом Дзюбой и Константином Раушем.

«Были на тренировке сборной России. Очень все понравилось. Все здорово», – приводит Пятый канал слова мамы мальчика Софьи Ильиных.

Напомним, руководство школы, в которой учится ребенок, посчитало его прическу в стиле man bun чересчур экстравагантной. Ссылаясь на школьный устав, от мальчика потребовали изменить стрижку. На конфликт отреагировали ГСУ СК по региону и Минпросвещения.