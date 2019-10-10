В нижегородском ЗАГСе опровергли запрос полиции о причинах бездетности россиянина

Главное управление ЗАГСа Нижегородской области заявило, что сотрудники МВД не запрашивали у дзержинского подразделения информацию о причинах бездетности местного жителя. Также утверждается, что не было и ответа на этот запрос.

«Официальный ответ на запрос, подготовленный отделом ЗАГС Дзержинска, содержал запрашиваемую информацию о наличии или отсутствии несовершеннолетних детей у гражданина по установленной форме. Комментариев о причинах отсутствия детей в ответе не содержалось и не давалось в устной форме», – передает «Коммерсант» сообщение правительства Нижегородской области.

Ранее в Сети появились фото документа, согласно которому в Дзержинске полиция запросила у ЗАГСа сведения о семейном положении одного из подследственных и в том числе о причинах отсутствия у него детей. Сотрудники ЗАГСа, судя по ответу на запрос, заявили, что возможными причинами бездетности являются нетрадиционная сексуальная ориентация, медицинские причины, запрет мамы, отсутствие сексуального партнера и «божья воля».

При этом сообщалось, что в ГУМВД региона подтвердили подлинность документа, объяснив запрос ошибкой сотрудника.