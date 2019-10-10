Москалькова объяснила необходимость моратория на смертную казнь

Мораторий на смертную казнь позволяет заключенным добиваться правды в случае несправедливого приговора, он также требуется для развития общества в духе права и демократии, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

10 октября в мире отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. Он был организован Всемирной коалицией против смертной казни в 2003 году.

«В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии. Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован», – написала Москалькова в своем Instagram.

Москалькова подчеркнула, что по ее мнению, пожизненное лишение свободы является «альтернативой этой архаичной мере наказания».

Ранее председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты Елена Сутормина также назвала полную и пожизненную изоляцию от окружающего мира современной альтернативой смертной казни.