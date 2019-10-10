Следователя Шишкину наградили Орденом Мужества посмертно

Следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгению Шишкину посмертно наградили Орденом Мужества, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Врио начальника УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Александр Будцов передал семье погибшего офицера государственную награду – Орден Мужества, которой подполковник юстиции Евгения Шишкина была удостоена посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», – пояснила представитель ведомства, передает ТАСС.

Волк подчеркнула, что Шишкина занималась наиболее резонансными уголовными делами в экономике, включая дела коррупционные.

Напомним, подполковник полиции, следователь по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была застрелена 10 октября 2018 года у своего дома в Подмосковье.

Позже преступники – Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний петербуржец – были задержаны. По версии следствия, заказчик преступления хотел помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной, он заплатил исполнителям миллион рублей.

Также стало известно, что организаторы убийства оказались фигурантами дела о преступном сообществе, которое занималось похищениями средств с банковских карт.