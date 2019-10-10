Российский бизнес увидел риски в резком снижении уровня вредных веществ в пальмовом масле

На введение ограничения по содержанию вредных веществ в растительном, в том числе пальмовом, масле, предложенное коллегией Евразийской экономической комиссии, в России требуется время, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Коллегия рекомендовала правительству России внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции Таможенного союза нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол», пишет РБК.

Содержание этих веществ предлагается сократить до норм, уже принятых в ЕС – до 1 мг/кг. Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова пояснила, что сейчас содержание в пальмовом масле этих вредных веществ может достигать 10,52 мг/кг, в оливковом – 4,1 мг/кг, в подсолнечном - 2,1 мг/кг.

«Руспродсоюз» поддерживает снижение допустимого уровня глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах, рассказал Востриков, передает ТАСС.

Вместе с тем сейчас у предложенных ограничений есть несколько рисков для российского бизнеса, этот вопрос нужно тщательно проанализировать.

«Введение ограничения нормирования данного показателя в растительных маслах, используемых в качестве продовольственного (пищевого) сырья, в том виде, в котором оно есть сейчас, то есть без учета направления использования растительных масел и жиров и без введения достаточного переходного периода, может привести к сокращению производства отечественных рафинированных растительных масел на территории ЕАЭС, а также снижению дальнейшей глубокой переработки всех видов растительных масел», – отметил глава «Руспродсоюза».

По его мнению, для введения дополнительных мощностей по очистке нужны большие инвестиции и время, в случае введения запрета сразу объемы поставок могут сильно сократиться. Предприятия будут вынуждены закупать сырье в Европе, где такие ограничения уже введены, добавил Востриков.

В ЕС научное сообщество и производители 11 лет изучали причины образования глицидиловых эфиров, оценивали возможные риски, проводили модернизацию, подчеркнул он.

«Допустимые уровни содержания глицидиловых эфиров жирных кислот для растительных масел и жиров, предназначенных для непосредственного употребления в пищу, для использования в качестве ингредиента в пищевых продуктах, а также предназначенных для производства детского питания были установлены в ЕС только после завершения данной работы», – заключил Востриков.

Напомним, в России С 1 октября ставка НДС на пальмовое масло повысилась с 10 до 20%, а на фрукты и ягоды, наоборот, снизилась с 20 до 10%.