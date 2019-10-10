Путин рассказал, почему бросил заниматься боксом

Президент России Владимир Путин на открытии форума «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде рассказал, как он начинал заниматься боксом.

«Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось», – поделился Путин.

Путин: Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта pic.twitter.com/ZNdfYb3ILg — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 октября 2019 г.

Он добавил, что после этого случая время для бокса «уже ушло», после чего он начал заниматься другим спортом.

Видеозапись с рассказом главы государства о боксе опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Ранее Путин рассказывал, что дзюдо – это не просто вид спорта, а дисциплина, которая воспитывает в человеке силу воли и выдержку.