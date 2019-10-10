Хрущевка оказалась самым крупным бизнес-центром в Москве

В жилом доме 1962 года постройки на проспекте Вернадского, 24 зарегистрировано самое большое число фирм в Москве – 1113 организаций, такие данные появились в ходе автоматической проверки «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП).

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», – сообщает РБК со ссылкой на «Такском». Отмечается, что дом включен в программу реновации (под снос).

По состоянию на 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, к 10 октября их число достигло 1113. К примеру, в шестидесятиэтажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.

При этом часто подобным образом регистрируют фирмы-однодневки для ухода от налогов или других мошеннических операций.

«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет, большинство компаний по этому адресу ликвидировано», - следует из мониторинга «Такском-Досье».

Ранее в Москве жители хрущевок проголосовали за новые дома в рамках программы реновации.