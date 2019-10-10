У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт

Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.

«Сегодня он был задержан в качестве подозреваемого. Имеет паспорт гражданина Украины», – сообщил следователь в суде в Симферополе, где рассматривается ходатайство об аресте 60-летнего подозреваемого, передает ТАСС.

Следствие просит суд арестовать Приходько до 10 декабря, обвинение на данный момент еще не предъявлено. Согласно материалам дела, озвученным судьей, у подозреваемого в гараже нашли тротиловую шашку, металлический корпус огнетушителя, поражающие элементы и запал.

Приходько не признал вину в суде, он заявил суду, что в гараже у него мастерская по изготовлению кованых решеток. Адвокат сообщил, что взрывчатые вещества Приходько якобы могли подбросить.

Напомним, в Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, который готовил взрыв в одном из административных зданий. В ФСБ уточнили, что в гараже подозреваемого имелось готовое к применению самодельное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью.

Позднее СМИ сообщили, что задержанный – это местный житель Олег Приходько.