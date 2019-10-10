Власти Грузии зарегистрировали «Бессмертный полк»

Министерство юстиции Грузии зарегистрировало «Бессмертный полк» как неправительственную организацию, сообщил один из руководителей движения Реваз Гогидзе.

«Регистрация прошла в соответствии с грузинским законодательством. Хорошо, что закон страны выше политических амбиций некоторых партий», – сказал Гогидзе, передает ТАСС.

Он отметил, что «Бессмертный полк» после регистрации станет продолжать свое дело. Регистрация, по его словам, определяет статус организации.

«Масштабность от этого не зависит, так как никакой статус не заставит биться сильнее сердце, гордящееся своими предками, победившими коричневую чуму и давшими потомству счастье быть свободными от расовой дискриминации. Люди сами приходят на шествие и с гордостью несут портреты своих предков-героев. Самая главная линия «Бессмертного полка» – это то, что мы чтим память наших предков, родственников или же предков наших друзей и ни в коем случае не несем портреты неизвестных людей, будь то генералы или другие участники великой Победы», – подчеркнул Гогидзе.

«Бессмертный полк» создан в Грузии несколько лет назад, первое шествие прошло в 2017 году на 9 мая в Тбилиси. В 2018 году акция проходила в Тбилиси, Гори, и Батуми, в 2019 добавились города города Ахалкалаки и Ниноцминда.

В июле председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Вашингтон поставил задачу препятствовать распространению акции «Бессмертный полк» за рубежом.