Московский омбудсмен выступила категорически против несанкционированных акций

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила, что негативно относится к несанкционированным митингам, так как закон должен соблюдаться не только властью, но и обществом.

«Я категорически против несанкционированных митингов, я за то, чтобы закон был превыше всего, он должен работать, если этого не будет, то наступит хаос. Власть должна руководствоваться не только правом, но и справедливостью. Однако и гражданское общество должно понимать, если люди не руководствуются законом, то мира у нас не будет», – сказала Потяева на Межрегиональной конференции «Защита прав и свобод человека в современных условиях: опыт, проблемы, перспективы», посвященной 10-летию образования Института уполномоченного по правам человека в городе Москве, сообщает РАПСИ.

По словам московского омбудсмена, задача уполномоченного в данной ситуации, опираясь на нормы права, сделать все возможное, чтобы помочь заявителям.

«Уполномоченный должен руководствоваться в первую очередь законом. Для него также очень важно, если даже он не может решить вопрос обратившегося, чтобы человек успокоился после беседы в надежде, что найдут какой-то способ ему помочь», – заключила Потяева.

Несогласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тыс. человек.

Напомним, всего по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве были арестованы 13 человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.