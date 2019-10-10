В США выпустили кроссовки со святой водой

В США ограниченным тиражом выпустили партию кроссовок Jesus Shoes («Обувь Иисуса»). Примечательна обувь тем, что в воздушной подушке в платформе содержится вода реки Иордан, которую освятил священник. Эксклюзивные кроссовки стоимостью 3 тыс. долларов раскупили почти моментально.

Основой для модели послужили Nike Air Max 97s, однако к компании Nike выпущенная обувь не относится. Всего было представлено менее 20 пар кроссовок. Сбоку на обуви изображена аббревиатура главы и стиха Евангелия от Матфея, где описывается, как Иисус Христос ходил по воде. Шнурки на обуви имитируют крест, а ярко-красные стельки являются отсылкой к обуви Папы Римского. Обувь продавалась в коробках с изображением ангела и печати, напоминающей папскую, сообщает ТАСС.

JESUS SHOES: A limited-edition sneaker, which is filled with holy water in the soles and blessed by a priest, sold out within minutes of its debut, despite each pair costing a whopping $3,000! https://t.co/RgOzvUkSZT — FOX 32 News (@fox32news) 10 октября 2019 г.

«Обувь Иисуса» была создана дизайнером MSCHF, базирующейся в районе Бруклин в Нью-Йорке. По словам коммерческого директора компании Дэниела Гринберга, этот проект является пародией на тенденцию выпускать и рекламировать товар в сотрудничестве с компаниями из совершенно разных отраслей.

«Мы представляли себе взаимодействие производителя охлажденного чая из Аризоны и фирмы Adidas, которые продают спортивную обувь и рекламируют продавца охлажденного чая в винных погребках. Мы хотели показать, до какого абсурда доходит культура взаимодействия», – сказал он.

Пока MSCHF не собирается выпускать вторую партию Jesus Shoes. Однако основатель бренда Гэбриел Уэйли не исключил, что подобная обувь будет выпущена в будущем.

Ранее Nike выпустили самошнурующиеся кроссовки Nike Air MAG, которые напоминают обувь из второй части кинотрилогии «Назад в будущее».