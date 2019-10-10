Роскомнадзор назвал количество заблокированных ресурсов по закону об оскорблении госсимволов

В Роскомнадзор с момента действия закона госсимволов и госинститутов поступило свыше 100 ссылок на материалы в Сети с подобным содержанием.

«С момента действия закона в Федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры. При этом в подавляющем большинстве случаев администрации сайтов, в том числе иностранных, удаляют запрещенный контент, блокируется только 6 ссылок», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такая мера принимается на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», – напоминает Роскомнадзор.

Напомним, Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России и запись пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг России. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.